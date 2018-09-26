Ливийские власти (признанное международным сообществом Правительство национального согласия) объявили о заключении нового перемирия между действующими в районе Триполи вооружёнными группировками. В середине сентября они возобновили бои в окрестностях аэропорта Митига, несмотря на соглашение о прекращении огня, заключённое ранее при посредничестве ООН. В ходе столкновений погибли около 120 человек, сотни получили ранения.
Новое перемирие в Триполи: аэропорт открыт
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Новое перемирие в Триполи: аэропорт открыт
По новому соглашению одна из главных сторон конфликта - бойцы из Тархуны - пообещали отвести подразделения в свой родной город в 60 км от Триполи.
Аэропорт Митига будет открыт в четверг. Этот военный аэродром принимает внутренние и международные рейсы после того, как главная воздушная гавань ливийской столицы была практически разрушена во время боёв в 2014 году.