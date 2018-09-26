Кассационный суд Парижа смягчил решение, принятое ранее в отношении "Национального объединения" Марин Ле Пен (бывшего "Национального фронта"). Вместо 2 млн евро будет удержан лишь 1 млн государственных дотаций, недополученных партией в июле.
Марин Ле Пен вернули миллион
Марин Ле Пен вернули миллион
Удержанные деньги предназначались для возможной выплаты штрафа Европарламенту, обвинившему французских правых популистов в растрате денег для создания фиктивных мест помощников евродепутатов. (Марин Ле Пен была членом Европарламента с 2009 по 2017 годы). Суд Парижа, заморозивший выплаты, основывался на докладах финансовых экспертов.
В "Народном объединении" назвали это "политическим убийством":
"К нам применили смертную казнь в качестве меры предосторожности", - написала Марин Ле Пен в своём "Твиттере". Партия подала на апелляцию.
Государственные дотации - 4,5 млн евро - "Национальное объединение" получает в соответствии с законом о финансировании политических организаций Франции и по итогам своих результатов на выборах. Это основной источник финансирования партии, без которого она не сможет существовать.