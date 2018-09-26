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Великобритания

"Брексит": лейбористы - за повторный референдум

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"Брексит": лейбористы - за повторный референдум

"Брексит": лейбористы - за повторный референдум
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Британские лейбористы проголосовали за второй референдум по "брекситу". Соответствующее предложение было одобрено накануне на съезде партии. Однако приоритетом для лейбористов, чей рейтинг сейчас находится примерно на том же уровне, что и у консерваторов, остаются досрочные выборы в парламент. Победа позволит им начать переговоры с Евросоюзом.

Джереми Корбин, лидер Лейбористской партии: "Мы сказали о том, что все варианты должны быть приняты во внимание, в случае если правительство потерпит поражение или если переговоры закончатся ничем. Мы по-прежнему рассматриваем эти варианты. Но нужно выработать рациональную позицию. Мы не знаем, какая именно формулировка будет вынесена на референдум. Это пока гипотетический вопрос".

По поводу возможности проведения повторного референдума накануне в категоричной форме высказал премьер-министр Великобритании Тереза Мэй:

"Нет, второго референдума не будет. Народ уже проголосовал. И мы добьемся успеха".

Формально Великобритания должна выйти из Евросоюза уже через шесть месяцев – 29 марта следующего года. Но недавно глава правительства призналась, что переговоры с Брюсселем зашли в тупик.