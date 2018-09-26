Референдум в Македонии: на чьей стороне албанцы?

Впервые с тех пор, как Македония обрела независимость, она оказалась перед столь сложным выбором. Через несколько дней здесь пройдёт референдум о переименовании бывшей югославской республики в Северную Македонию в соответствии с договором, заключённым с Грецией. Если граждане проголосуют за, то страна сможет претендовать на членство в евроатлантическом сообществе.
Примерно четверть населения республики составляют этнические албанцы. И от того, придут ли они на избирательные участки и в пользу какого решения отдадут свои голоса, во многом зависит исход плебисцита.
"Мы думаем, что македонцы проголосуют "за" только для того, чтобы страна вступила в НАТО. К тому же, изменив название, Македония сможет начать переговоры о членстве в Евросоюзе", - говорит местная жительница.
"Мы - за положительный исход. Люди должны прийти на референдум. Наверное, так будет лучше для народа", - считает этот мужчина.
Народ проглосует "за мир и стабильность", уверен Али Ахмети, лидер партии "Демократический союз за интеграцию", которая представляет интересы албанцев в правительстве Македонии.
"Я не хочу возвращаться в прошлое. Тот опыт был болезненным. Это не должно повторяться. Надо учиться на ошибках прошлого и принимать решения в интересах будущего поколения", - утверждает политик.
Скопье и Афины заключили соглашение о переименовании Македонии в июне, затем парламент балканского государства одобрил его, вопреки возражениям президента, а также Москвы, которая тради ционно выступает против расширения НАТО. Если граждане поддержат инициативу на референдуме, то последним шагом станет внесение поправок в конституцию страны.