Референдум в Македонии: на чьей стороне албанцы?

Впервые с тех пор, как Македония обрела независимость, она оказалась перед столь сложным выбором. Через несколько дней здесь пройдёт референдум о переименовании бывшей югославской республики в Северную Македонию в соответствии с договором, заключённым с Грецией. Если граждане проголосуют за, то страна сможет претендовать на членство в евроатлантическом сообществе.

Примерно четверть населения республики составляют этнические албанцы. И от того, придут ли они на избирательные участки и в пользу какого решения отдадут свои голоса, во многом зависит исход плебисцита.