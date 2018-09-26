С чем в Германию едет Эрдоган?

Германия насчитывает несколько миллионов жителей, имеющих турецкие корни. Турецкая диаспора обеспечивает традиционно крепкие связи между двумя странами. Но последние несколько лет отношения между Берлином и Анкарой значительно ухудшились. Немецкое правительство постоянно критикует президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за его авторитарную политику.

28 сентября он посетит Германию и проведёт переговоры с Ангелой Меркель. Означает ли это, что турецкий лидер вернул расположение немецкого канцлера.

Каковы задачи Меркель?

"Существует разница между мнением по поводу Эрдогана и важностью немецко-турецких отношений. Их правительство Германии хочет сохранить вне зависимости от особенностей личности Эрдогана", - утверждает Кристиан Бракель, глава Фонда им. Генриха Бёлл.

Меркель, скорее всего, будет настаивать на том, чтобы Турция освободила из тюрем немецких журналистов и активистов. Кроме того, для канцлера крайне важно соглашение, заключённое с Турцией в 2016-ом, об ограничении потока беженцев и мигрантов. А какова выгода от переговоров для Эрдогана?

Чего хочет Эрдоган?

"Для него главное - это признание. И он его получит. Потому что Германия устроит в его честь настоящее представление. Визит на таком высоком государственном уровне со всеми соответствующими почестями не был столь необходим с точки зрения дипломатии. А для Эрдогана, безусловно, такое признание крайне важно, особенно для его внутренней политики, - продолжает Кристиан Бракель.

В связи с тем, что США ввели санкции, которые привели к падению турецкой лиры, у Реджепа Тайипа Эрдогана наверняка есть и финансовые вопросы, которые он намерен обсудить.

"Экономический вопрос актуален для Турции, тем более из-за конфликта со Штатами. Ей необходима поддержка Европы и особенно Германии", - заключает он.

Почему недовольна общественность?

Предстоящий визит - предмет острых дискуссий в самой Германии. Представители оппозиции и курдской общины не желают, чтобы Эрдогана встречали как дорогого гостя.

"Этот государственный визит и ажиотаж вокруг него, по сути, означают, что Евросоюз и Германия добиваются расположения Эрдогана. И тем самым выказывают поддержку проводимой им антидемократической политики. Демократы должны показать красную карточку властям в знак протеста против всего происходящего", - говорит Али Эртан директор, глава Курдского сообщества Германии.

Из Берлина передаёт наш корреспондент Джона Кэлгрен: "Визит турецкого президента, вероятнее всего, вызовет некое напряжение внутри турецкой общины, между ней и курдской общиной, а также между сторонниками укрепления взаимодействия с Турцией и теми, кто настаивает на более жесткой позиции в отношении Эрдогана. Это риск. И на него Ангела Меркель готова идти ради нормализации немецко-турецких отношений".