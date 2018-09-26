Британские лейбористы будут добиваться проведения досрочных парламентских выборов, если правительство не сможет заключить с Брюсселем сделку по выходу из Евросоюза. С таким заявлением выступил в среду на съезде оппозиционной партии её лидер Джереми Корбин.
Корбин: "мягкий брексит" или досрочные выборы
Корбин: "мягкий брексит" или досрочные выборы
"Это просто немыслимо, недопустимо, чтобы мы вышли из состава ЕС без соглашения. Это будет национальная катастрофа. Поэтому если сделка консерваторов провалит голосование в парламенте или если правительству так и не удастся добиться сделки, мы будем настаивать на проведении всеобщих выборов", - сказал Корбин.
Он также раскритиковал Терезу Мэй за неудачные переговоры, которые та провела накануне с Брюсселем. Политик заверил, что "план Чекерс" не получит поддержки лейбористов, пока в нём не появятся следующие пункты.
"Если вы сможете заключить сделку, которая предусматривает сохранение членства в Таможенном союзе и отсутствие жёсткой границы в Ирландии, если вы защитите рабочие места, права трудящихся, экологические и потребительские стандарты, тогда мы посчитаем, что сделка действительно рациональная. Поддержим её мы, бизнес, профсоюзы. Но если вы не в состоянии договориться с Брюсселем, тогда уступите место тем, кто может это сделать", - заключил он.
Свой план действий по выходу из сообщества Корбин изложит в четверг на встрече с главным переговорщиком Евросоюза по "брекситу" Мишелем Барнье.