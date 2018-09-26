Корбин: "мягкий брексит" или досрочные выборы

Британские лейбористы будут добиваться проведения досрочных парламентских выборов, если правительство не сможет заключить с Брюсселем сделку по выходу из Евросоюза. С таким заявлением выступил в среду на съезде оппозиционной партии её лидер Джереми Корбин.

"Это просто немыслимо, недопустимо, чтобы мы вышли из состава ЕС без соглашения. Это будет национальная катастрофа. Поэтому если сделка консерваторов провалит голосование в парламенте или если правительству так и не удастся добиться сделки, мы будем настаивать на проведении всеобщих выборов", - сказал Корбин.

Он также раскритиковал Терезу Мэй за неудачные переговоры, которые та провела накануне с Брюсселем. Политик заверил, что "план Чекерс" не получит поддержки лейбористов, пока в нём не появятся следующие пункты.

"Если вы сможете заключить сделку, которая предусматривает сохранение членства в Таможенном союзе и отсутствие жёсткой границы в Ирландии, если вы защитите рабочие места, права трудящихся, экологические и потребительские стандарты, тогда мы посчитаем, что сделка действительно рациональная. Поддержим её мы, бизнес, профсоюзы. Но если вы не в состоянии договориться с Брюсселем, тогда уступите место тем, кто может это сделать", - заключил он.

Свой план действий по выходу из сообщества Корбин изложит в четверг на встрече с главным переговорщиком Евросоюза по "брекситу" Мишелем Барнье.