Королева Паола - мать бельгийского монарха Филиппа - перенесла инсульт в ночь на среду, находясь на каникулахв Италии. Об этом сообщили местные СМИ.
Королева Паола попала в больницу
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Королева Паола попала в больницу
По его данным телеканала Эр-тэ-бэ-эф RTBF, королеву госпитализировали, в ближайшее время она вернется в Бельгию. Состояние 81-летней Паолы оценивается как стабильное.
После отречения короля бельгийцев Альберта Второго 21 июля 2013 года в пользу сына Филиппа прежний монарх и его супруга Паола удалились от дел, но сохранили королевские титулы.