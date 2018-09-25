Ситуация в Йемене - одна из ключевых тем, которые должны обсудить международные лидеры на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. На прошлой неделе заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам и координатор по чрезвычайной помощи Марк Лоукок заявил, что ситуация в беднейшей стране мира, Йемене, близка к гуманитарной катастрофе - по его данным, число жителей, не имеющих регулярной возможности поесть, в ближайшее время может увеличиться почти в полтора раза - до 11,5 миллионов.
Йемен - в объективе Генассамблеи ООН
Йемен - в объективе Генассамблеи ООН
Конфликт между повстанцами-хуситами и международной коалицией уже унес жизни почти 10 тысяч человек. Сегодня жизни трех из четырех жителей напрямую зависят от гуманитарной помощи, которую изо всех сил пытаются доставить, несмотря на боевые действия и разрушенную инфраструктуру. Более 18 миллионов человек лишены пищи и не знают, где достать продукты для следующего ее приема.
В стране отмечается экономическое ухудшение, вызванное обесцениванием йеменского риала примерно на 30% за последний месяц. Так как почти вся еда, потребляемая в Йемене, импортируется, это снижение стоимости валюты напрямую влияет на увеличение цен на продовольствие для примерно 10 млн йеменцев.
Айман Шайф, врач: "В последние дни число случаев недоедания увеличилось из-за роста цен, инфляции в долларах и слабой поддержки провинции Аль-Дале. Провинция осиротела".
Накануне стало известно, что Коалиция, состоящая из Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, откроет гуманитарные коридоры для гражданского населения в йеменском городе Ходейда. Это решение было согласовано с ООН как итог многочисленных заседаний, на которых обсуждалась ситуация в Йемене.