Ураган ушёл, а вода - осталась

Небольшой американский город Конуэй в штате Южная Каролина полностью затоплен. Наводнение вызвал ураган "Флоренс", бушевавший в США на прошлой неделе. Циклон ослаб и рассеялся, а вода не спадает до сих пор. Местная река Ваккамоу вышла из берегов. Уровень воды в ней побил рекорд, установленный в 2016-ом, (когда в Конуэй пришёл ураган "Мэтью"), и повысится ещё на несколько футов в ближайшие дни.

Городские власти заявили, что большинство жителей прислушались к совету покинуть свои дома еще до обрушения стихии. Информации о жертвах и пострадавших нет.