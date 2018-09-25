Каким быть мировому порядку?

На сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжить оказывать давление на Тегеран. Он обвинил власти Ирана в разжигании конфликта в Сирии. По его словам, любой вариант урегулирования гуманитарного кризиса в Сирии должен включать выработку стратегии в отношении Ирана.