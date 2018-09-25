Трансформеры, супергерои, «Звёздные войны», аниме и сериалы: в Екатеринбурге собрались более двухсот косплееров со всей России.
«Всё взаимосвязано — гик-культура»
«Всё взаимосвязано — гик-культура»
На изготовление такого костюма может уйти несколько месяцев и стоит он недёшево. Такие фестивали — шанс обрести новых единомышленников, готовых заниматься тем же самым:
«Люди приходят поиграть в компьютерные игры, или в косплей — приобщаются к комиксам. Кто приходит почитать комиксы — приобщается к косплею, компьютерным играм. Всё взаимосвязано, гик-культура», — рассказывает автор комиксов Евгений Яковлев.
Там где фанаты — там же, естественно, и авторы. В России комиксы по историческим причинам менее популярны, чем в Западной Европе и США. Тем сложнее начать новый проект, тем более сегодня:
«Очень всё сильно меняется, перенасыщение рынка идёт. Развитие интернета, развитие веб-комиксов составляет огромную конкуренцию обычным бумажным изданиям», — говорит издатель Михаил Богданов.
Однако именно современные технологии дают огромный толчок развитию гик-культуры, не в последнюю очередь благодаря возможностям для появления множества независимых — инди-проектов.