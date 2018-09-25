В Нью-Йорке открывается Генассамблея ООН

Одной из тем Генассамблеи ООН, которая открылась во вторник, стала глобальная проблема, связанная с кризисом беженцев и мигрантов. В этой связи обсуждалась политическая дестабилизация в Ливии. С призывом стабилизировать ситуацию в стране выступил глава итальянского внешнеполитического ведомства Энцо Моаверо-Миланези.

Представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини предложила решить проблему при помощи выборов: "Выборы должны быть соответствующим образом подготовлены. Это, в свою очередь, предполагает наличие юридической и конституционной базы. Граждане должны знать, за что или за кого они голосуют. Они должны быть в курсе разделения полномочий разных ветвей власти".

"Должна быть обеспечена безопасность, и должен быть также восстановлен политический процесс, предполагающий открытую конкуренцию идеологических позиций", - добавила она.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди призвал к системному и деполитизированному подходу к решению миграционного кризиса: "Тема стала слишком политизированной только потому, что кому-то требовалось заработать на ней голоса избирателей, - заявил он. - Мигранты и беженцы выставлялись в невыгодном а то и пугающем свете. Говорили, что они представляют угрозу, что они захватили Европу. Проблема не в наличии таких людей, проблема в том, как это все преподносится".

Главным событием Генассамблеи ООН станет запланированное на среду заседание Совета Безопасности. Председательствовать на нем будет Дональд Трамп.

Посещение Владимиром Путиным Генассамблеи, как об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пока не планируется.