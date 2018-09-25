Майкл Авенатти, представляющий интересы Стеффани Клиффорд, порноактрисы, известной под псевдонимом Сторми Дэниэлс, сообщил, что к нему обратилась женщина, заявившая, что она также пострадала от домогательств Бретта Кавано. Она стала третьей обвинительницей судьи апелляционного суда. Кандидатуру Кавано на должность судьи Верховного суда внес в Конгресс Дональд Трамп.
Новая серия обвинений против Бретта Кавано
Новая серия обвинений против Бретта Кавано
Майкл Авенатти предостерег Белый дом, обратившись напрямую к президенту США: "Эта женщина - госслужащий. Она в том числе работала и в Министерстве юстиции. Она прошла все необходимые проверки, которые предполагала ее должность в госсистеме и предусмотренные для чиновников ее уровня. У нее имеет допуск к секретным документам. Я рекомендовал бы Трампу и его присным аккуратнее комментировать все, что касается и моей клиентки, и всей этой ситуации в целом".
Сам Кавано, накануне давший интервью, заявил, что не допустит распространению порочащих его сведений.
"Я не собираюсь замалчивать нападки такого рода, я намерен защитить свою честь и репутацию на справедливых и честных слушаниях", - заявил он накануне в интервью.
Предполагается, что слушания по кандидатуре Бретта Кавано должны открыться на Капитолийском холме в четверг.