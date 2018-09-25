После падения со скоростного снегохода пять лет назад все это время Джеред Чиннок был прикован к инвалидной коляске. Паралич не давал никакой надежды на то, что он когда-нибудь сможет самостоятельно передвигаться.
Mayo Clinic представляет: надежда для парализованных, но не только
Mayo Clinic представляет: надежда для парализованных, но не только
Сотрудники американской Mayo Clinic предложили решение, которое может помочь Джереду. Пластырь, но не простой, а снабженный электродами, был прикреплен в результате операции к позвоночному столбу пациента.
По словам Кендалла Ли, одного из руководителя исследований в Mayo Clinic, "электроды дают возможность стимулировать нервные окончания спинного мозга, и в результате пациент постепенно возвращает себе контроль над движением конечностей".
Результаты исследования были только что опубликованы в одном из ведущих медицинских журналов
По мнению Шарлы Фишер, работающей в университете Нью-Йорка в лаборатории, которая изучает проблемы возвращения мобильности, разработка специалистов из Mayo Clinic дает надежду очень многим инвалидам.
Они могут даже тренироваться в спортзале, чтобы вернуть себе прежнюю физическую форму.
"Я тренируюсь почти каждый день по два часа, девушка, работавшая тут физиотерапевтом и помогавшая мне, в результате стала моей женой. Она меня мотивирует", - завершает Джеред Чиннок свой рассказ.