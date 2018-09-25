«Нобелевский скандал»: обвиняемый взят под стражу

Шведский фотограф и режиссёр Жан-Клод Арно задержан в зале суда. Для него требуют трёх лет тюрьмы по делу о сексуальных домогательствах, из-за которого сорвалось вручение Нобелевской премии по литературе.

В ноябре прошлого года с обвинениями в его адрес выступили 18 женщин, связанных со Шведской академией, которая и присуждает премию.

Суд принял к рассмотрению одно дело — о двойном изнасиловании.

Бьорн Хуртих, адвокат защиты:

«Он в шоке, он не ожидал задержания. И я лично думаю, что в этом не было необходимости. Мой клиент оставался на свободе, пунктуально являлся на все слушания и не пропустил ни одного заседания».

Элизабет Масси Фритц, адвокат обвинения:

«Моя подзащитная опасалась связываться с этим делом, поскольку обвиняемый — публичная фигура, человек с деньгами и связями, который мог бы серьёзно осложнить ей жизнь. Так что мы считаем решение о задержании своей победой, хоть вердикт ещё не оглашён».

В Шведской академии работала супруга Арно; на фоне скандала она покинула организацию, наряду с ещё несколькими сотрудниками. Обвинение указывает, что о домогательствах режиссёра академики прекрасно знали, но ничего не делали.

В результате из-за происходящего Шведская академия приняла решение не вручать в этом году Нобелевскую премию по литературе.