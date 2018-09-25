Greenpeace призывает к этичному производству

В Индонезии около 30 активистов организации пробрались на крышу здания завода по переработке пальмового масла, принадлежащего компании Wilmar International. Они обвинили компанию в том, что она не интересуется происхождением сырья и покупает его у поставщиков, которые разрушают леса. По данным Greenpeace, с 2015 года 25 производителей пальмового масла вырубили 130 тысяч га тропических лесов, а компания Wilmar Internation, несмотря на обещания, покупала сырье у 18 из них.