Лагерь Мориа: сигнал бедствия

Нахождение в крупнейшем в Греции лагере для беженцев представляет угрозу для психического здоровья его обитателей, предупреждает Международный Комитет спасения (IRC). Около 30% мигрантов, живущих на территории лагеря Мориа на острове Лесбос, пытались покончить жизнь самоубийством и примерно 60% - думали об этом, - говорится в докладе организации, опубликованном во вторник. Из-за переполненности (вместо 3 тысяч там размещены 9 тысяч человек), антисанитарии, постоянной угрозы насилия жители Мориа испытывают колоссальное давление на психику, утверждают специалисты IRC.

"Я хочу обрести свободу. Хочу работать. Пребывание здесь мне никак не поможет. Нас слишком много. И нам совершенно нечем заняться. Мы только спим и гуляем по лагерю", - говорит этот беженец родом из Ганы.

Обитатели жалуются: чтобы принять пищу, им нужно часами ждать своей очереди. На несколько десятков людей приходится один туалет и душ. Одеял и палаток на всех не хватает.