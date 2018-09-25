Доступ одиноких женщин и лесбиянок к вспомогательным медицинским технологиям, эвтаназия, генетическое тестирование и исследования эмбрионов - Комитет по этике Франции огласил свои предложения по изменению законодательства в преддверие внесения в парламент нового законопроекта по биоэтике в начале 2019-го.
Комитет по этике дал рекомендации
Комитет по этике дал рекомендации
Дать возможность всем женщинам, вне зависимости от сексуальной ориентации или наличия партнера, доступ к материнству было предвыборным обещанием президента Эммануэля Макрона. В первой редакции законопроект предусматривает, что все расходы по этой процедуре возьмет на себя социальное страхование. Сегодня 8 европейских стран предоставляют такую возможность, в том числе скандинавские государства, Нидерланды, Бельгия, Испания и Португалия.
При этом члены Комитета по этике отклонили суррогатное материнство во имя "отказа от эксплуатации женщины и человеческого тела и превращения ребенка в предмет торга". Комитет также высказался за замораживание или криоконсервацию яйцеклеток и снятие анонимности с доноров спермы.
Эксперты решили не пересматривать действующий закон 2016 года, запрещающий эвтаназию. Всеобщее генетическое тестирование, как в США, рекомендуется не вводить, оставить такую возможность лишь для пар, которые хотели бы предотвратить генетические изменения будущего плода.
И наконец, члены комитета высказались за запрет на создание эмбрионов для исследовательских целей.