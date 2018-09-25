Экс-футболисты "Баварии" отмечают "Октоберфест"

Звёздный футбольный десант экс-игроков "Баварии" прибыл в выходные в Мюнхен на знаменитый 185-й по счёту пивной фестиваль "Октоберфест".

За кружечкой пенного бывший нападающий Джоване Элбер и и нынешний президент клуба Ули Хёнесс похвалили хорвата Луку Модрича, который был признан лучшим футболистом года по версии ФИФА. Лука Тони пошутил, что не прочь вернуться в "Баварию", добавив, что благодаря пиву его "немецкий стал гораздо лучше". В компании празднующих были замечены также Мартин Демичелис, Ивица Олич и Даниэль Ван Бюйтен.

"Октоберфест" начался в минувшую субботу и завершится в воскресенье 7 октября.