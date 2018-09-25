По улицам Гонконга прошёл огненный дракон

Восемьдесят человек исполнили танец огненного дракона на улицах Гонконга - в рамках Фестиваля середины осени, одного из самых популярных праздников у народов Восточной и Юго-Восточной Азии. 67-метрового дракона, состоящего из палочек для благовоний, пронесли по улицам мегаполиса жители района Тай Ханг, в том числе французы. Танец огненного дракона можно было наблюдать в Гонконге с 23 по 25 сентября. Праздник середины осени знаменует собой середину годичного цикла, приходится на 15-й день 8-го месяца по китайскому календарю. Считается, что в этот день лунный диск «самый яркий и круглый в году», это время завершения сбора урожая. Луна является символом женского начала, её полнота - символ плодородия. Ритуальная сторона празднества наиболее широко отображена в возжигании благовоний Чанъэ - мифической жительнице Луны. По своей значимости этот праздник уступает только Китайскому Новому году.