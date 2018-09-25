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Актёр Билл Косби приговорен к тюремному заключению

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Актёр Билл Косби приговорен к тюремному заключению

Актёр Билл Косби приговорен к тюремному заключению
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Американский комедийный актер Билл Косби приговорен в США к тюремному заключению сроком от трех до десяти лет по обвинению в сексуальном насилии.

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