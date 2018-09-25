Очередная Одиссея гуманитарного судна "Аквариус" вновь завершится на Мальте: островное государство разрешило гуманитарному судну пришвартоваться в своём порту. На его борту - 58 мигрантов. Десятерых из них ранее согласилась принять Португалия.
Мальта согласилась принять "Аквариус"
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Мальта согласилась принять "Аквариус"
"Аквариус" уже привёз в порт Валетты 141 мигранта в середине августа, еще 233 спасённых доставило судно "Лайф лайн". Как и на этот раз, мальтийские власти принимать их в своих портах отказывались и согласились лишь после того, как заручились обещанием партнёров по Евросоюзу распределить прибывших между собой.