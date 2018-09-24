ВОЗ: каждая 20-я смерть в мире вызвана влиянием алкоголя

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала доклад, резко осуждающий потребление алкоголя во всем мире. Основа доклада - печальная статистика в отношении алкоголя-«убийцы». Доклад, опубликованный 21 сентября 2018 года, утверждает, что 5,3% смертей в мире напрямую связаны с алкоголем. Это означает, что примерно 1 из каждых 20 человек умирает ежегодно от алкоголя.

Каждый год последствия потребления алкогольных напитков уносят жизни трёх миллионов человек. Это больше, чем все случаи смерти от домашнего насилия и от СПИДа (в том числе от туберкулёза) вместе взятые. Увы, из года в год эта тенденция не снижается: так, в 2012 году 3,3 миллиона человек умерли от последствий потребления алкоголя, и эти цифры неизменны в 2018 году. Среди смертоносных болезней, вызванных алкогольной зависимостью - сердечно-сосудистые заболевания (19%), рак, инфекционные заболевания, диабет и другие желудочно-кишечные расстройства (21%), а также дорожно-транспортные происшествия (27%), акты насилия и самоубийства.

13,5% молодых людей в мире умирают из-за алкоголя

Вне зависимости от страны, больше всего алкоголь потребляют мужчины: всего в мире 237 миллионов человек страдают от алкоголизма, из них лишь 46 миллионов - женщины. В молодёжной среде, вне зависимости от пола, уровень смертности от алкоголя доходит до 13,5%. Вместе с тем ВОЗ отмечает небольшой спад потребления всех типов алкоголя среди молодёжи: показатели медленно снижаются с 2010 года.

В общей сложности почти 2,3 миллиарда человек на Земле потребляют алкоголь. Причём, более половины из них живут в Европе, Северной Америке и ​​в западной части Тихого океана. Именно в Европе зафиксировано рекордное потребление алкоголя на душу населения, несмотря на значительное снижение цифр за последние восемь лет.

Наиболее значительное понижение в потреблении алкоголя наблюдаются в России, в Республиках Молдова и Беларусь. Потребление алкогольных напитков в расчёте на душу население упало в России с почти 19 литров в 2005 году до почти 12 литров в 2016 году. Исследователи ВОЗ считают, что это результат анти-алкогольной политики государства, и в частности, повышение акцизов на алкоголь и установление минимальной цены на водку. Данная мера, увы, не избавляет страну от проблемы поддельного алкоголя и связанной с ним смертности.