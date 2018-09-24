Ночевать в своем автомобиле, припаркованном посередине транспортных артерий крупнейших городов - такую тактику выбрали португальские таксисты. Вот уже 6 дней, по данным отраслевых профсоюзов, более 1500 человек блокируют центр Лиссабона, несколько сотен участвуют в забастовке в Порту и Фару.
Португальские таксисты будут стоять до конца
Португальские таксисты будут стоять до конца
Они протестуют против "закона Uber", который должен с 1 ноября регулировать работу онлайн-сервисов частных пассажирских перевозок Uber и Cabify.
"Я здесь со среды, - говорит Жозе Сальводор, - с первого часа и первого дня акции протеста. Все это время я ночую в автомобиле и останусь здесь, пока правительство не примет решение!"
Бастующие не могу смириться с тем, что новый закон создает две разные правовые и налоговые системы для перевозки пассажиров.
"Мы считаем несправедливым, что по новому закону на онлайн-водителей не распространяется система квот на максимальное число такси, - говороит Жозе Монтейру, вице-президент Национальной Ассоциации автомобильного транспорта, - и что их тарифы никак не регламентируются".
В аэропортах крупных городов образуются очереди из прибывших туристов, не подозревающих о забастовке таксистов и о том, что оказывается лишь минимум услуг - перевозка стариков и пассажиров с детьми. Создается парадоксальная ситуация: Uber и Cabify отвоевывают клиентов, потерявших надежду дождаться обычного такси".
"Это происходит во многих городах мира. Так что, наверное, ничего необычного", - вздыхает этот мужчина.
"остался только Uber ? Ладно, воспользуюсь их услугами"... - добавляет еще один человек из очереди.
"Португальские таксисты полны решимости и дальше блокировать движение в городах, если правительство не примет во внимание их требования", - передает из Порту наш специальный корреспондент Филиппа Суареш.