Отведать блюда со всего мира одновременно и в одном отдельно взятом месте - это возможно. В Садах Ботто Машадо в центре Лиссабона обосновавшиеся здесь выходцы из разных стран угощали друг друга своей стряпнёй и обменивались рецептами. "Обед с ароматами со всего света" - так назвали организаторы это мероприятие, которое проходило в рамках 10-го фестиваля TODOS, посвящённого культурному обмену. На этот раз он проходит под девизом "Радуйся миру!"
Фестиваль TODOS: "Радуйся миру!"
Фестиваль TODOS: "Радуйся миру!"
Итальянка Кьяра Агостинетто живёт в португальской столице уже давно:
"Лиссабон - прекрасный, совершенно особенный город, - говорит Кьяра. - И эта инициатива- отличный пример. Мы находимся в одном из моих любимых городских кварталов. А теперь, со всем этим культурным разнообразием, он стал ещё краше!"
TODOS - это не только хлеб, но и зрелища: своё искусство представили китайские канатоходцы. А сценой для спектакля испанской театральной труппы Kamchatka стали улицы города, по которым ходили актёры с чемоданами. Путешественники или мигранты? Вопрос остался открытым.
Ну и, конечно, какой фестиваль без музыки? Трио Violones barbares - это болгарин Димитар Гугов, Дандарваанчигийн Энхжаргал из Монголии и француз Фабьен Гуйо. Гугов играет на гадлуке (болгарский прообраз скрипки), Энхжаргал - на моринхуре, монгольском смычковом инструменте. Аккомпанирует им ударник Гуйо.
"Было интересно смотреть, как люди реагировали на музыку, которая им не родная, как вот, например, болгарскую музыку, монгольскую, с более или менее восточным налётом и колоритом, на музыку не столь современную, как, например, рок-н-ролл", - говорит Гугов.
А в выставочном зале на гостей смотрели глаза детей из разных стран: эти портреты - работа португальского фотографа Жоао Туны.