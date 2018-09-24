Фестиваль TODOS: "Радуйся миру!"

Отведать блюда со всего мира одновременно и в одном отдельно взятом месте - это возможно. В Садах Ботто Машадо в центре Лиссабона обосновавшиеся здесь выходцы из разных стран угощали друг друга своей стряпнёй и обменивались рецептами. "Обед с ароматами со всего света" - так назвали организаторы это мероприятие, которое проходило в рамках 10-го фестиваля TODOS, посвящённого культурному обмену. На этот раз он проходит под девизом "Радуйся миру!"