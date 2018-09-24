На Исдэйл собрались умельцы разбрасывать камни

На шотландском островке Исдэйл снова собрались те, кто умеет "разбрасывать камни". Здесь в 35-й раз состоялся чемпионат мира по "блинчикам", "лягушкам" или "стоун-скиппингу". Этот спорт или, скорее, развлечение заключается в бросании плоских камней в воду таким образом, чтобы тот отскочил от поверхности воды как можно больше раз, прежде чем утонет. Ежегодное первенство шотландцы проводят с 1983 года. Здесь строгие правила и строгие судьи. "Снаряды" можно набрать самому, но обязательно на острове, поскольку здесь много плоских кусочков сланца. В трех категориях соревнуются дети, женщины и мужчины, у каждого по пять бросков. Не так давно французские специалисты заявили, что главное - это "волшебный угол": если камень коснется воды под углом 20 градусов, успех гарантирован. Мировой рекорд, зафиксированный в книге Гиннесса, не побит до сих пор - 38 касаний.