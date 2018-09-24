В течение двух недель Россия передаст Сирии комплекс ПВО С-300. Это решение принято как ответная мера после гибели российского самолёта Ил-20. Кроме того Россия будет подавлять сигналы спутниковой навигации, радаров и связи самолётов, атакующих объекты на сирийской территории.
Россия поставит Сирии С-300
Россия поставит Сирии С-300
Сергей Шойгу, министр обороны РФ:
«В 2013 году по просьбе израильской стороны мы приостановили поставку в Сирию комплекса С-300, который был подготовлен к отправке, а сирийские военнослужащие прошли соответствующую подготовку. Сегодня ситуация изменилась. И не по нашей вине».
Российский самолёт был сбит сирийской ракетой. Весь экипаж — 15 человек — погиб.
В произошедшем Москва обвинила Израиль, чьи истребители наносили удар по территории Сирии и которые изначально и были целью зенитчиков. Однако ракета устаревшей системы С-200 навелась на более крупную и ближнюю цель.
Цви Маген, экс-посол Израиля в России:
«Поставка этих видов вооружения так или иначе будет препятствовать действиям Израиля в небе Сирии. Это означает объявление боевых действий со стороны тех, кто обладает этим видом вооружения. По-моему им там делать нечего, они будут уничтожены.
Что с этим будет делать Россия, это отдельный вопрос. Я не рекомендую поставлять эти виды вооружения и вообще связываться с вооружёнными силами Израиля».
В Кремле подчёркивают, что решение не несёт угрозы третьим странам, оно направлено лишь на обеспечение безопасности российских военнослужащих.