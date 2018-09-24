Россия поставит Сирии С-300

В течение двух недель Россия передаст Сирии комплекс ПВО С-300. Это решение принято как ответная мера после гибели российского самолёта Ил-20. Кроме того Россия будет подавлять сигналы спутниковой навигации, радаров и связи самолётов, атакующих объекты на сирийской территории.