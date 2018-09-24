Пять секунд свободы

На свободе пять секунд: Алексей Навальный вновь задержан сразу после выхода из спецприёмника, где он провёл 30 суток. По словам сторонников оппозиционера, его отвезли в ОВД «Даниловский» на юге Москвы, где оформляют административное дело по статье о «нарушениях при проведении митинга, которые повлекли вред здоровью человека».