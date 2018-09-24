Трамп встретится с Кимом

Вторая встреча лидеров США и КНДР состоится в ближайшем будущем. Об этом заявил Дональд Трамп на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, что его вторая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном может состояться "довольно скоро".

"Отношения с Северной Кореей складываются удачно. У нас много тем для обсуждения, и, кажется, второй саммит с нашим участием состоится довольно скоро. Как вы знаете, Ким Чен Ын направил мне письмо, в котором попросил о второй встрече, и мы работаем над ней, в частности госсекретарь Помпео. Она состоится в ближайшем будущем", - заявил Трамп.

Письмо лидера КНДР Трампу передал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. По ее итогам лидеры стран приняли совместное заявление. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Вашингтон обязался в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.