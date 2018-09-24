Дувр, Кале и "брексит"

Английский портовый город Дувр - чемпион Европы по пассажиропотоку. Помимо пассажиров, Дувр часто принимает или отправляет крупнотоннажные грузовые судна, которые пересекают Ла-Манш. В год через пролив переправляется четыре миллиона грузовозов.

Что произойдет, если ЕС и Британия не достигнут соглашения по "брекситу", разбирался журналист euronews Дэймон Эмблинг.

Для водителя фуры Гэри это будет кошмаром наяву.

"Уже сейчас мы стоим в очередях, и я считаю, что после "брексита" ситуация еще ухудшится. Как мы будем пересекать границу, что нам придется делать - я полагаю, что на об этом вообще никто не думал".

Гэри держит путь во французский Кале. Он работает в компании, которая занимается логистикой и грузоперевозками по обе стороны Ла-Манша.

"Ваша фирма - это более 10 тысяч пересечений границы ежегодно. Вы, тем не менее, полагаете, что "брексит" сулит хорошее?", - спрашивает Дэймон Эмблинг управляющего директора Alcaline International Лоренцо Заччио.

"Я в этом уверен. Разницы мы в наших действиях не почувствуем, вначале будет трудновато, но результат окажется позитивным и полезным", - говорит бизнесмен.

Эти слова не вызывают отклика у Гэри, который тем временем подъезжает к грузовому терминалу в Кале.

"Хотелось бы, чтобы сделка в итоге была заключена, и чтобы она была хорошей. Но это зависит в том числе и от Брюсселя. Неплохо, если Британия обретёт независимость в этом плане. Пока все это выглядит, как катание на "американских горках", - заключает он.

"Чтобы пересечь Ла-Манш, требуется всего 35 минут, но чтобы закончить со всеми формальностями, уходит больше трех часов. А сколько его будет нужно после "брексита", не знает никто", - сообщает из Кале журналист euronews Дэймон Эмблинг.