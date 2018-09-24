Нападение как перформанс

Политый поливальщик, или как нападение стало перформансом: на знаменитую художницу Марину Абрамович набросился человек и в буквальном смысле "надел" ей на голову полотно. Инцидент произошел на вернисаже самой Абрамович, выставка открылась во флорентийском палаццо Строцци.