Горячие точки: Нигер

На улицах Ниамея, столицы Нигера, такие мелкие рынки для многих - единственный способ выжить. Это государство - одно из самых бедных в мире. Но несмотря на это, Ниамей принял более 300 тысяч беженцев и перемещенных лиц, покинувших из-за конфликтов и войн свои страны и пограничные районы Нигера.

Нигер - одна из тех стран, в которых Франция предлагает создать так называемые "транзитные" центры для контроля миграционных потоков в Европу. Но нигерский министр внутренних дел настроен скептически.

Мохамед Базум, Министр внутренних дел Нигера: "Я, скорее, выступаю за то, чтобы европейские страны сообща содействовали развитию нового типа отношений с африканскими государствами, которые базировались бы на выдаче виз, на потребностях европейских компаний".

В прошлом году Нигер согласился принять беженцев, эвакуированных из Ливии, в рамках программы, предусматривающей их возможное переселение в Европу в будущем. Этот проект реализует УВКБ, Агентство ООН по делам беженцев.

Эти женщины не хотят, чтобы их узнали. Они подвергались ежедневным пыткам в ливийских центрах содержания после того, как бежали от преследований у себя на родине, в Сомали. Эвакуированные в Нигер 3 месяца назад, они ждут разрешения на въезд во Францию.

"Единственная причина, по которой я покинула свою страну - это проблемы, которые у меня были там. Я хотела убежать от них и получить помощь. Я хотела попасть в безопасное место, где я могла бы обрести надежду. Таким людям как я очень нужна надежда", - рассказывает эта женщина.

Десять стран, большинство из которых - европейские, пообещали принять около 2 тысяч шестисот беженцев, эвакуированных из Ливии. К настоящему моменту покинуть Нигер смогли менее 400 человек. Однако потоки переселенцев не сокращаются.

Многие стремятся в Агадес. В этом городе в центральной части страны остановились около 2 000 суданцев из региона Дарфур. Все они надеются на лучшее. Бадер, например, мечтает стать ветеринаром.

Бадер Абдул Карим, беженец из Судана: "Я потерял почти половину своей жизни из-за войн и моего путешествия из Судана в Ливию. Мое послание Евросоюзу состоит в следующем: я надеюсь, что они откажутся от абсурдных представлений о том, что все мигранты плохие. Я надеюсь, что нас примут".

Валери Гория, euronews: "Некоторые из этих людей находятся здесь месяцами и тратят время впустую. Призывы к созданию транзитных центров президента Франции Эммануэля Макрона повисают в воздухе. И долгое ожидание ответа на запросы о предоставлении убежища приводит к тому, что некоторые разочаровываются и в отчаянии возвращаются в Ливию".