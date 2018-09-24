Чемпионат по кубику Рубика
В Бостоне прошел чемпионат мира по сбору кубика Рубика - Red Bull Rubik's Cube. В турнире приняли участие спортсмены из 13 стран, ставшие победителями в национальных отборочных этапах. Они соревновались в трех дисциплинах: спидкубинг (сборка кубика на скорость), скоростная сборка кубика одной рукой и рескрамбл — повторение заданной комбинации кубика.
В самой сложной дисциплине - сборке кубика одной рукой - бронзу взял 16-летний россиянин Андрей Че.
Победителем в спидкубинге стал фаворит турнира, обладатель мирового рекорда австралиец Феликс Земдекс с результатом 6,899 секунды. В рескрамблинге победу одержал Рикки Майлер из Германии, уложившийся в 30,128 секунды. Первое место в категории "сборка одной рукой" занял Билл Ванг из Канады, сумевший решить головоломку за 14,943 секунды. Среди женщин первое место в спидкубинге заняла американка Дана Йи с результатом 8,041 секунды.
На соревнованиях присутствовал и создатель головоломки Эрне Рубик, который сказал, что никогда не думал, что его изобретение станет настолько популярным и объединит людей, не взирая на национальности.