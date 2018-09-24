Подготовка к "брекситу": оппозиция требует референдум

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и и министр по вопросам "брексита" Доминик Рааб призывают членов британского правительства раньше времени не хоронить старый план соглашения с Брюсселем, а проявлять выдержку и пока не отступать от занимаемых Лондоном позиций в переговорах об условиях выхода Великобритании из состава ЕС.

Министр по делам "брексита" Доминик Рааб заявил: "Премьер-министр ясно дала понять, что мы будем сохранять спокойствие и дальше продолжим давление на ЕС по поводу некоторых критических замечаний, мы также будем настаивать на том, что альтернативы, предложенные ЕС, не вызывают доверия. Мы не будем терять самообладания и с убеждением продолжим переговоры".

Между тем оппозиционная Лейбористская партия рассматривает вариант проведения референдума по итоговому соглашению о дальнейшем сотрудничестве Лондона и Брюсселя после "брексита".

На съезде лейбористов в Ливерпуле лидер левого крыла партии Джон Макдоннелл завил: "Мы проводили кампанию в поддержку сохранения членства в ЕС. И мы проиграли. Мы уважаем сделанный выбор. Поэтому сейчас сейчас встает вопрос о том, способно ли правительство предложить приемлемый план. И если нет, то нужно проводить всеобщие парламентские выборы. Я хочу, чтобы правительство ответило за свои действия, предпринятые в течении последних двух лет".

Съезд лейбористов прошел на фоне манифестации противников "брексита". В понедельник на сайте британского правительства был опубликован ряд документов, в которых поясняются последствия "брексита" без соглашения с ЕС для жителей страны и ее бизнеса.