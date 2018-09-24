Президент Мальдивской республики Абдулла Ямин признал своё поражение на выборах главы государства.
Неожиданный успех оппозиции
Неожиданный успех оппозиции
Оппозиционный кандидат, Ибрагим Мохаммед Солих, набрал 58% голосов и ещё в воскресенье вечером объявил о своей победе, которую тут же начали отмечать его сторонники.
Ямин обещал обеспечить спокойную передачу полномочий, к чему Солих призывал ещё накануне:
«Это момент счастья и надежды, исторический момент. Я бы хотел, чтобы президент Ямин услышал голос народа и начал передачу власти, как того требует конституция и закон».
Ранее наблюдатели практически не сомневались в победе Ямина, который правит страной уже пять лет; оппозиция предупреждала о возможных фальсификациях в ходе голосования. Многие оппоненты президента оказались в тюрьме по обвинениям в коррупции и терроризме. Накануне выборов проходили обыски в штабе оппозиции.
Ряд международных наблюдателей, включая представителей ООН и ЕС, отказались присутствовать при голосовании. Те эксперты, которые остались, не нашли серьёзных нарушений в ходе волеизъявления.