"Модикэр" позаботится об индийцах

В Индии запущена крупнейшая в мире система медицинского страхования, которая, по словам премьер-министра страны Нарендры Моди, охватит около 500 миллионов человек с низкими доходами - это около половины населения страны. Программа, получившая название "Модикэр", обещает медицинскую страховку на сумму в 500 000 рупий - около 7 тысяч долларов США - каждой бедной семье для лечения серьезных заболеваний.

Ожидается, что эта система будет обходиться государству более чем в 1,5 млрд. долларов в год. Финансирование будет постепенно возрастать в зависимости от спроса. Моди назвал эту схему "большим шагом на пути к обеспечению хорошего качества и доступной медицинской помощи бедным".

Перегруженная система общественного здравоохранения в Индии страдает от нехватки больниц и врачей. За последние десятилетия там прочно укрепились частные клиники и далеко не все люди с низким уровнем доходов могут себе позволить в них лечиться.

Частная консультация может стоить 1000 рупий - 15 долларов США - это огромная сумма для миллионов индийцев, живущих менее чем на 2 доллара в день. По оценкам правительства, более 60% расходов в семьях приходится на лекарства и здравоохранение.