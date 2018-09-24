Церемония вручения наград ФИФА прошла в Лондоне.
FIFA назвала лучших
FIFA назвала лучших
Полузащитник мадридского "Реала" и капитан сборной Хорватии Лука Модрич признан лучшим игроком года. Серебряный призер ЧМ-2018 в России впервые стал обладателем этой награды. В минувшем сезоне в составе "Реала" он стал также победителем Лиги чемпионов УЕФА.
Лучшим тренером прошедшего сезона по версии Международной федерации футбола стал наставник сборной Франции Дидье Дешам, который привёл своих подопечных к золоту прошедшего Чемпионата мира. В финале французы одержали победу над хорватами.
Нападающую клуба "Орландо Прайд" и сборной Бразилии Марту ФИФА признала лучшей футболисткой прошедшего сезона. Для легендарной бразильянки это 6-ая подобная награда.
Объявили в Лондоне и символическую сборную мира-2018 по итогам голосования среди 25 тысяч профессиональных футболистов:
Вратарь - Давид де Хеа (Манчестер Юнайтед, Испания)
Защитники - Дани Алвес (ПСЖ, Бразилия), Серхио Рамос (Реал Мадрид, Испания), Рафаэль Варан ("Реал Мадрид", Франция), Марсело ("Реал Мадрид", Бразилия)
Полузащитники - Лука Модрич ("Реал" Мадрид, Хорватия), Н'Голо Канте ("Челси", Франция), Эден Азар ("Челси", Бельгия);
Форварды: Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция), Лионель Месси ("Барселона", Аргентина), Криштиану Роналду ("Ювентус"/"Реал Мадрид", Португалия).
Лучшим голкипером года был признан бельгиец Тибо Куртуа , а премия Пушкаша за лучший гол досталась Мохаммеду Салаху - за его точный красивый удар в ворота "Эвертона" в матче чемпионата Англии в декабре 2017 года.