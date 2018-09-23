Число погибших в результате крушения парома на озере Виктория на севере Танзании, достигло 225 человек. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на представителей местных властей.
Танзания: число жертв крушения парома растет
Танзания: число жертв крушения парома растет
В субботу спасатели нашли одного выжившего. Им оказался механик судна. Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии. Спасатели тем временем продолжают искать тела погибших и доставлять их на берег.
Паром затонул 20 сентября между островами Юкора и Буголора. На борту судна, рассчитанного на сто пассажиров находились свыше 400 человек. Паром перевернулся за несколько метров до места швартовки.
Родственники погибших, чьи тела уже были опознаны, в воскресенье простились со своими близкими. Президент Танзании объявил в минувшую пятницу 4-дневный национальный траур по жертвам крушения парома. Одновременно глава государства распорядился арестовать владельцев компании, которой принадлежал паром.