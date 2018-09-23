"Непрофессионализм или преступная халатность"

По его словам, вопреки заявлениям израильской стороны, предупреждение о готовящемся авиаударе поступило уже в момент атаки, а не заранее и без точной географической привязки. А покинули зону инцидента израильские F-16 через десять минут после того, как российская сторона сообщила об инциденте командному пункту ВВС Израиля.

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Игорь Конашенков: "Представленные объективные данные свидетельствуют, что действия израильских летчиков, приведшие к гибели 15 российских военнослужащих, говорят или об их непрофессионализме, или, как минимум, о преступной халатности. Поэтому мы считаем, что вина за трагедию с российским самолетом Ил-20 целиком лежит именно на военно-воздушных силах Израиля и тех, кто принимал решение о такого рода деятельности".

В Москве подчёркивают, что действия Израиля в воздушном пространстве Сирии подрывают установившиеся ранее партнёрские отношения между российскими и израильскими военными.

Ранее Израиль, выражая соболезнование по поводу гибели 15 российских военнослужащих, возложил вину за случившееся на сирийских военных, которые выпустили ракету, сбившую российский самолёт, а также на Иран и проиранские шиитские формирования, чья деятельность на территории Сирии послужила поводом для израильского авиаудара.

После обнародования выводов Минобороны РФ, В Тель-Авиве повторили, что в момент, когда Ил-20 был сбит сирийской зенитной ракетой, израильские самолеты уже находились в воздушном пространстве своей страны.