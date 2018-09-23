Папа Франциск почтил память жертв Холокоста и репрессий

О том, чтобы "уроки прошлого не были забыты", "о покое и умиротворении для литовского народа" вознёс молитву Папа Римский Франциск, находящийся с апостольским визитом в Литве.

Глава католической церкви посетил Музей оккупации и борьбы за свободу, где почтил память жертв нацистского режима и сталинских репрессий. В период Второй мировой войны в здании музея находилось гестапо, а после - в советское время - тюрьма для свещенносслужителей и политических заключённых.