Власти Панамы запустили процедуру отмены регистрации гуманитарного судна "Аквариуса". В сообщении панамского ведомства по делам судоходства поясняется, что в адрес "Аквариуса" поступают жалобы, в большинстве своем от Италии, в связи с нарушением международных юридических процедур, касающихся спасенных в море беженцев. В Риме возмущены тем, что "Аквариус" отказывается возвращать мигрантов в страны происхождения.
"Аквариус": из спасателей в пираты?
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"Аквариус": из спасателей в пираты?
"Они могут менять название и флаг хоть тысячу раз, но для этих людей итальянские порты останутся закрытыми. Я намерен разоблачать тех, кто способствует нелегальной миграции и помогает контрабандистам", - написал в твиттере глава МВД Италии Маттео Сальвини.
Организации "Врачи без границ" и "СОС - Средиземноморье" подтвердили новость о том, что Панама лишит "Аквариус своего флага и обрушились с критикой на итальянские власти.
Волонтеры призывают правительства стран ЕС сделать все возможное для того, что "Аквариус" продолжил спасательную миссию в Средиземном море.