Фараж: "Жесткий брексит" - это не проблема"

"Уходим значит уходим". Критики британского премьер-министра Терезы Мэй, выступившей несколько дней назад на саммите в Зальцбурге с так называемым планом "Чекерс", начали кампанию за жесткий "брексит". Первая акция прошла в городе Болтон на северо-западе Англии. В ней приняли участие экс-министр по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис и бывший лидер Партии независимости Соединённого Королевства Найджел Фараж. Он уверен, что "брексит" без сделки - это не проблема":

"План "Чекерс" означает, что одной ногой мы по-прежнему будем в Евросоюзе. Это "брексит" только на словах, а не на деле. Этот план не подходит не только ЕС, но и тем гражданам, которые голосовали за "брексит". Мало кто в партии Мэй и в стране в целом поддерживает эти предложения, так что о них нужно забыть".

В конце недели Тереза Мэй признала, что переговоры с Евросоюзом зашли в тупик. Ее план по выходу Великобритании из ЕС не получил поддержки европейских лидеров. Премьер-министр рассчитывала на то, что стороны смогут сохранить принцип свободного передвижения товаров, но при этом миграцию Мэй хотела ограничить. Теперь глава британского правительства требует от Евросоюза альтернативных предложений.