Свободное падение шестилетнего китайца

Шестилетний спортсмен из Китая Сяо Имин получил бронзовые медали в рамках первого чемпионата Азии по скайдайвингу в помещении и открытого Чемпионата Китая. Соревнования прошли в муниципалитете Чунцин. Сяо Имин стал самым юным участником (в категории юниоров) четырехдневных соревнований. При этом опыта у спортсмена не так много: мальчик занимается скайдайвингом всего восемь месяцев. В аэродинамической трубе Сяо вращался, парил, падал. Очевидцы говорят, что выступление атлета, скорее, походило танец.