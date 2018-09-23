Япония: заплачь и стань победителем

В годе Канума, находящемся в префектуре Токио, прошел традиционный фестиваль Наки Сумо, или как его называют "Борьба плачущих младенцев". Во время праздника малышей отдают в руки двух борцов сумо, которые корчат рожи и издают странные звуки в попытке заставить ребенка заплакать. Малыш, заплакавший первым или громче другого, считается победителем в "поединке". Примечательно, что призы получают и проигравшие "борцы". Радость от фестиваля, похоже, больше получают родители, которые с удовольствием фотографируют своих рыдающих чад.