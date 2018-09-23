Мальдивы: выборы без наблюдателей

На Мальдивах в воскресенье прошли выборы президента. Как ожидается, на этот пост будет переизбран Абдулла Ямин, правящий республикой с 2013 года. На него возлагают ответственность за политический кризис в стране и ущемдление демократических прав и свобод. Многие оппоненты Ямина оказались в тюрьме по обвинениям в коррупции и терроризме, включая экс-президента Мохамеда Нашида. В начале года Верховный суд отменил вынесенный ему приговор. В ответ Ямин ввел режим чрезвычайного положения.
Соперник действующего главы государства - кандидат от оппозиции Ибрагим Мохамед - предупреждал о возможных фальсификациях итогов голосования. Накануне в его предвыборном штабе полиция провела обыски под предлогом "пресечения незаконных действий".
"Я здесь, ради собственной свобо ды. Голосование - и есть проявление этой свободы. Я горжусь ей и тем, что имею гражданство этой страны. И очень надеюсь, что эту свободу обретут и другие люди", - говорит этот мужчина, пришедший исполнить свой гражданский долг.
"От нового правительства мы ждем изменений, главным образом, в сфере прав и свобод. Так как то, что происходит с ней сейчас - при нынешнем правительстве - это страшно", - объясняет еще один избиратель.
Целый ряд международных наблюдателей, в том числе от ООН и ЕС отказались участвовать в избирательном процессе. Те немногие наблюдатели, которые присутствовали на участках для голосования, нарушений не отметили. Результаты выборов будут оглашены в ближайшие дни. Если ни одному из кандидатов не удастся набрать свыше 50% , в течение трех недель в стране пройдет второй тур выборов.