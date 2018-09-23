Мальдивы: выборы без наблюдателей

На Мальдивах в воскресенье прошли выборы президента. Как ожидается, на этот пост будет переизбран Абдулла Ямин, правящий республикой с 2013 года. На него возлагают ответственность за политический кризис в стране и ущемдление демократических прав и свобод. Многие оппоненты Ямина оказались в тюрьме по обвинениям в коррупции и терроризме, включая экс-президента Мохамеда Нашида. В начале года Верховный суд отменил вынесенный ему приговор. В ответ Ямин ввел режим чрезвычайного положения.

Соперник действующего главы государства - кандидат от оппозиции Ибрагим Мохамед - предупреждал о возможных фальсификациях итогов голосования. Накануне в его предвыборном штабе полиция провела обыски под предлогом "пресечения незаконных действий".