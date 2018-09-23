Обвинительница Кавано даст показания

Женщина, которая обвинила в сексуальных домогательствах Бретта Кавано – кандидата Дональда Трампа на освободившееся место в Верховном суде, согласилась дать показания в Конгрессе. Об этом сообщили адвокаты Кристин Блейзи Форд. На слушаниях, запланированных на следующую неделю, также должен выступить сам Кавано.

В этот четверг его кандидатуру на пост в Верховном суде должна была утвердить специальная комиссия Сената, но в связи с прозвучавшими обвинениями было решено перенести заседание на другое время.

Президент США Дональд Трамп убежден в невиновности Кавано:

"Это замечательный человек, блестящий ум, прекрасный судья. Он безупречен во всем. Во всем. Мне грустно, что он вынужден проходить через все это, чтобы оставаться честным с вами. Я очень переживаю за него. Этот человек не заслуживает такого".

Скандал вокруг Бретта Кавано разразился несколько дней назад. Блейзи Форд рассказала журналистам, что в начале 80-х на одной из студенческих вечеринок пьяный Кавано вместе с другом попытался ее изнасиловать. По словам женщины, молодые люди втолкнули ее в комнату, повалили на кровать и попытались сорвать одежду. Сам Кавано все обвинения категорически отвергает.