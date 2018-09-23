На фартуке у этой активистки написано – "мясник – это не профессия", на руках она держит мертвого поросенка. Члены французской организации, защищающей права животных, устроили акции протеста в нескольких городах страны. Их действия вызвали гнев не только владельцев магазинов, но и некоторых покупателей.

Своим мнением делится мясник Ромэн Лебеф, обладатель престижных профессиональных наград:

"Мне не нравится, когда наше дело приобретает промышленные масштабы. Это не то, чем занимаемся я и мои коллеги. Наше ремесло во Франции считается особым мастерством, и мы по сути его гаранты. Я победитель конкурса "Лучшие мастера Франции", и я могу вас заверить, что есть меньше мяса, но при этом выбирать более качественный продукт – это для меня лучший вариант".

"Закроем скотобойни", "Животные тоже хотят справедливости" - "Вегетарианский парад гордости" прошел в эти выходные в Париже. Он собрал несколько сот участников, которые, по их словам, хотят обратить внимание общества на страдания животных.