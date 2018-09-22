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Танзания

Крушение парома в Танзании: найден выживший

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Крушение парома в Танзании: найден выживший

Крушение парома в Танзании: найден выживший
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Два дня спустя после крушения парома в Танзании спасатели нашли выжившего. Им оказался механик судна. Мужчина находится в тяжелом состоянии.

Число погибших в результате трагедии, разыгравшейся на озере Виктория на севере Танзании, достигло 207 человек. Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на данные местных СМИ. Паром затонул в четверг между островами Юкора и Буголора, а на борту судна находились свыше 400 человек. Паром перевернулся за несколько метров до места швартовки.

Президент Танзании объявил в минувшую пятницу 4-дневный национальный траур по жертвам крушения парома. Одновременно глава государства распорядился арестовать владельцев компании, которой принадлежал паром.