На кинофестивале в Сан-Себастьяне состоялся показ новой ленты Родриго Сорогойена "Королевство". В главной роли выступил известный испанский актер Антонио де ла Торре, который воплотил на экране образ успешного и влиятельного политика, чья карьера в одночасье рушится после утечек в прессу о его связях с коррупционерами.
"Королевство" Родриго Сорогойена на фестивале в Сан-Себастьяне
"Королевство" Родриго Сорогойена на фестивале в Сан-Себастьяне
Лента является психологическим триллером и рассказывает о пороках политического класса в современной Испании.
"В этой ленте мы хотели показать, что коррупция нередко идет рука об руку с политикой. Причем зачастую речь идет о коллективной ответственности, о системном явлении. Однако мы не хотим говорить: мол все политики такие, зритель должен сам разобраться в данном вопросе и главное понять, что это такие же люди, как и мы все", - заявил в интервью Euronews Родриго Сорогойен.
К жанру триллера Сорогойен обращается не впервые. Причем в предыдущей его полнометражной ленте главную роль также исполнил Антонио де ла Торре. Перевоплощение на экране требует близкого знакомства с предметом.
Перед съемками в "Королевстве" де ла Торре провел немало времени, общаясь с испанскими политиками, чтобы понять, как функцинирует вся система, что движет этими людьми в их работе.
Всего в официальной программе киносмотра в Сан-Себастьян принимают участие 22 картины. Фестиваль продлится до 29 сентября.