"Королевство" Родриго Сорогойена на фестивале в Сан-Себастьяне

На кинофестивале в Сан-Себастьяне состоялся показ новой ленты Родриго Сорогойена "Королевство". В главной роли выступил известный испанский актер Антонио де ла Торре, который воплотил на экране образ успешного и влиятельного политика, чья карьера в одночасье рушится после утечек в прессу о его связях с коррупционерами.