В России снова протестуют против пенсионной реформы

Жители России снова протестуют против пенсионной реформы. Манифестации, организованные КПРФ, прошли в Санкт-Петербурге, Туле, Красноярске, Иркутске, Владивостоке, Новороссийске, Астрахани. На акцию в Москве, состоявшуюся на проспекте Сахарова, по разным данным собрались от трех тысяч до 50 тысяч человек.

Николай Левшиц, общественный деятель:

"Увеличили возраст выхода на пенсию до 65 лет. Соответственно, средняя продолжительность жизни у нас 66 с половиной лет. У нас сорок процентов мужчин не доживут до выхода на пенсию. Таким образом, просто все деньги, которые они платили государству, просто перейдут в карман чиновников, Путина, его друзей и кому то еще".

Корреспондент euronews Галина Полонская побеседовала с руководителем программы "Российская внутренняя политика и политические институты" Московского центра Карнеги Андреем Колесниковым на тему протестов из-за пенсионной реформы.

Андрей Колесников, эксперт: "Для власти, безусловно, это фактор страха. Для Путина – не знаю, потому что это очень специфическая личность, но то, что Путин в результате в августе в очень доверительной интонации, в совершенно неожиданном жанре решил поговорить с людьми, это говорит о том, что к тому, что произошло – очень серьезное отношение..."

Законопроект, предусматривающий повышение пенсионного возраста в июле был одобрен Госдумой в первом чтении. В конце августа президент Владимир Путин высказался за то, чтобы женщины уходили на пенсию в 60.

Галина Полонская euronews:

"Студенты, пенсионеры, бизнесмены.... На эту акцию протеста, организованную с подачи коммунистов в Москве, собрались практически все слои населения. Люди требуют провести референдум, отправить правительство в отставку. Манифестанты утверждают - повышение пенсионного возраста губительно скажется на всех жителях страны".